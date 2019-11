METEO – ATTENZIONE, primo RUGGITO INVERNALE in arrivo in ITALIA con forte MALTEMPO e CROLLO TERMICO? I dettagli

L’Autunno padroneggia sull’Italia da una settimana

Ormai da una settimana a questa parte l’Autunno sta spadroneggiando in lungo e in largo il Mediterraneo e l’Italia, con maltempo frequente per più giorni consecutivi sullo stivale. Questo perché il flusso atlantico nell’ultima settimana si è abbassato e si è sbilanciato molto verso il vecchio continente, come tra l’altro vorrebbe il normale corso della stagione autunnale. Ciò rende più vulnerabile non solo il nostro Paese, ma tutti quelli posti lungo il bacino del Mediterraneo ad affondi atlantici.

Prossimi giorni con plurime occasioni di maltempo

I prossimi giorni saranno caratterizzati da plurime occasioni di maltempo in tutti i settori italiani, a causa di più affondi di matrice polare marittima in sede mediterranea. Le prossime perturbazioni in particolare saranno accompagnate da un calo delle temperature che risulterà più marcato al centro-nord, con massime generalmente comprese entro i +15°C e intorno ai +10°C o anche al di sotto sui settori nordoccidentali. Crolla anche la quota neve nel weekend, con la prima neve in arrivo sull’Appennino sotto i 2000 metri.

Primo affondo invernale per metà mese?

Stando all’emissione mattutina del modello inglese ECMWF, non è da escludere intorno a metà mese un affondo dai connotati più invernali che autunnali, grazie ad una saccatura di origine nordatlantica che si fa carico di un buon contributo di aria artica. Questo sarà possibile, sempre stando allo scenario proposto dal modello di cui prima, grazie ad un’elevazione dell’Anticiclone delle Azzorre che dalla propria sede dovrebbe estendersi fin sull’Islanda, con conseguente discesa fredda sul nostro Paese. Andiamo dunque a vedere i possibili risvolti.