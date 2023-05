Meteo – Attesi ancora acquazzoni e temporali a prevalente ciclo diurno, più sole lungo le coste ed in pianura

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata da un campo altopressorio sull’Europa centro-meridionale al cui interno agiscono due lacune bariche: una presente tra le Azzorre e le coste del Portogallo ed una seconda sul Mediterraneo orientale. Il flusso umido principale in tal modo scorre al di sopra del 50°N, mentre sull’Italia la pressione è livellata attorno ai 1015 hPa, ma con condizioni meteo ancora a tratti instabili, specie durante le ore diurne.

Meteo sabato 27 maggio: instabilità diurna sui settori interni e parte del nord

Meteo Italia sabato 27 maggio. Pressione livellata attorno ai 1015 hPa, determina condizioni meteo più stabili sull’Italia, ma non mancheranno ancora acquazzoni e temporali specie durante le ore diurne. Al Nord giornata al via con nubi ed acquazzoni tra bassa Lombardia ed Emilia, ma in esaurimento nel corso del mattino. Schiarite su Alpi, Liguria e Friuli, addensamenti sparsi sul resto del nord. Nel corso del pomeriggio prenderà forma l’instabilità su Alpi, Prealpi ed Appennino con acquazzoni e temporali in parziale estensione all’alto Veneto e dalla sera anche alle pianure del Piemonte centro-occidentale. Sereno o poco nuvoloso sul resto del nord. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma sull’Appennino centrale con possibili sconfinamenti sui settori di pianura interni del Lazio centro-meridionale. Miglioramento serale. Al sud ed Isole nubi alternate a schiarite al mattino tra Molise, Campania, nord della Puglia, Campania e Calabria tirrenica, ma con tempo asciutto; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma sull’Appennino e settori interni delle due Isole Maggiori, in parziale estensione alle alte coste tirreniche della Calabria. Generale miglioramento serale.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto previsto per le prossime ore e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Sabato 27 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Toscana: Romagna-Toscana.

Domenica tra nubi ed acquazzoni a ciclo diurno

Instabilità diurna che proseguirà anche nella giornata di domenica, ma non mancheranno le schiarite. La giornata di domenica trascorrerà infatti con tempo mediamente asciutto lungo le coste ed in pianura con temperature dal sapore quasi estivo: attese punte di +27/+29°C sulle Pianura Padana e zone interne del centro-sud ed Isole. Acquazzoni e temporali prenderanno invece forma su Alpi, Prealpi e lungo l’Appennino nel corso del pomeriggio con parziale interessamento anche delle pianure del Piemonte; generale miglioramento serale, fatta eccezione per il Piemonte dove i fenomeni insisteranno anche durante le ore notturne. Rimanete aggiornati!

