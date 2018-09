Il transito di un veloce fronte freddo da nord a sud produrrà acquazzoni o temporali nella giornata odierna in Italia, tutti i dettagli all’ interno.

Meteo – attesi rapidi temporali nelle prossime ore, ecco le regioni d’ Italia più a rischio – 24 Settembre 2018 – Dal bel tempo e dal clima tardo estivo si passa in meno di 12 ore ai temporali e a un brusco calo delle temperature in buona parte dell’ Italia. Siamo entrati nella stagione dell’ Autunno stando al calendario astronomico e questi repentini cambiamenti meteo sono nella norma. Inizieremo con l’ Emilia Romagna con le piogge e i temporali tra la mattinata e il primo pomeriggio odierno, a seguire Marche, Umbria e Toscana per poi passare ad Abruzzo, Molise e Puglia in serata. Il versante adriatico sarà tuttavia il settore più a rischio per i fenomeni temporaleschi più violenti nelle prossime 6-18 ore dove avremo anche un sensibile aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali e possibili mareggiate lungo le coste.[…]