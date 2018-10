Stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo stagionali, l ‘ Autunno 2018 in Italia potrebbe risultare piovoso specie al sud.

METEO AUTUNNO 2018: altre piogge in arrivo in Italia, specie sulle regioni meridionali – 14 Ottobre 2018 – La tendenza meteo per l’ autunno 2018 in Italia indica ancora piogge abbondanti sulle regioni meridionali sia nelle prossime settimane che nel mese di Novembre. Il modello meteo stagionale di ECMWF mostra infatti nuove piogge in arrivo specie al sud Italia durante le successive settimane del mese di Ottobre che per il prossimo mese: anomalie di precipitazioni positive vengono evidenziate infatti su gran parte del bacino del Mediterraneo centrale. Sotto il profilo climatico invece, le temperature potrebbero risultare sopra la media sul nord-Europa, vicine alla media in Italia. […]