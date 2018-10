Le ultime emissioni dei principali modelli stagionali confermano la tendenza verso un autunno piovoso al sud Italia, in linea con la media al centro-nord e nelle temperature.

METEO AUTUNNO 2018: in arrivo una lunga fase piovosa in Italia, ecco le ultime tendenze in merito – 23 Ottobre 2018 – Iniziano a scendere le temperature in Italia con le correnti settentrionali che hanno preso il posto momentaneamente a quelle meridionali prevalenti nelle prime settimane dell’ autunno 2018. Tuttavia si aprirà con molta probabilità una lunga fase di tempo instabile o perturbato in tutta Italia e non più solo al sud con una serie di perturbazioni in transito e piogge diffuse di stampo tipicamente autunnali. Il mese di novembre è alle porte, mese non a caso il più piovoso dell’ anno, e le piogge abbondanti potrebbero già interessare tutta l’ Italia nella prossima settimana. Stando alle ultime proiezioni dei modelli stagionali, attese pertanto precipitazioni in media al nord e sopra la media al sud, anche nel mese di novembre, da non escludere tuttavia le prime irruzioni fredde a partire dalla seconda metà del mese di Novembre le quali potrebbero produrre anche le prima neve a bassa quota. […]