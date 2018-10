Dopo le intense piogge al sud Italia, l’ Autunno potrebbe riservare nuove sorprese anche al centro-nord con condizioni meteo perturbate.

METEO AUTUNNO 2018: vediamo come procederà la stagione delle piogge in Italia – 9 Ottobre 2018 – Autunno arrivato in tutta Italia dove le piogge sono tornate nelle ultime giornate e al sud in maniera piuttosto intensa. Prima in Sardegna e Sicilia, poi in Calabria e Puglia con accumuli pluviometrici oltre i 300 millimetri in 2-3 giorni. Tuttavia, come procederà l’ autunno 2018 in Italia? Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo stagionali, nel mese di Ottobre le correnti nord-atlantiche potrebbero avere la medio in Italia sulle rimonte dell’ Anticiclone il quale potrebbe dominare sui comparti centro-orientali dell’ Europa. Tutto questo significherebbe precipitazioni abbondanti sul bacino del Mediterraneo nel mese di Ottobre mentre le temperature potrebbero risultare in media o leggermente al di sopra. Non emergono al momento segnali di anomalie significative per il mese di novembre con temperature e e piogge per lo più in linea con la media.

