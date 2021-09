METEO – AUTUNNO a fasi alterne, possibile IRRUZIONE di MALTEMPO in arrivo, ecco quando e dove

Piogge e temporali in azione nel pomeriggio in Sicilia

La presenza di correnti più fresche e instabili sul settore balcanico provocano l’intrusione di correnti altrettanto instabili sulle regioni meridionali della nostra Penisola, dove le temperature sono anche generalmente calate per la cessazione del richiamo caldo provocato dalla perturbazione che ha provocato violento maltempo sulle regioni settentrionali nel weekend, con danni ingenti a causa di una serie di trombe d’aria. In particolare rovesci e temporali si sono azionati nel pomeriggio in Sicilia, tra catanese e messinese con fenomeni localmente anche intensi, ma che hanno già cessato di esistere nella serata corrente.

Prevalente stabilità in Italia nei prossimi giorni, con qualche eccezione di maltempo

Le condizioni meteo si manterranno prevalentemente stabili nei prossimi giorni sulla nostra Penisola grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone africano che provocherà perlopiù bel tempo e temperature (ancora) gradevoli su gran parte dello stivale. Persisteranno tuttavia delle eccezioni di maltempo fino a giovedì 23 settembre in alcune aree del sud (scopri quali) per effetti dell’intrusione di correnti più fresche in arrivo da una circolazione depressionaria presente sul settore balcanico.

Weekend, fiammata africana, ma domenica atteso nuovo peggioramento

Stando a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo, questa tendenza volta al bel tempo sulla nostra Penisola troverà sostanziale conferma fino ad almeno il prossimo weekend, quando l’Anticiclone subirà un rinforzo a causa di un’area depressionaria in affondo sull’Europa occidentale, con temperature che toccheranno localmente nuovamente i +35°C sulle pianure interne del centro-sud. Tuttavia, questa stessa area depressionaria potrebbe iniziare a portare qualche nota di maltempo sull’Italia a partire dalla giornata di domenica 26 settembre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

