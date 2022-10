Meteo – L’Autunno fa sul serio: ipotesi di maltempo nel fine settimana con piogge, temporali ma anche neve

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che mostra la persistenza di un promontorio d’alta pressione esteso dal nord Africa verso il bacino Mediterraneo, con valori di pressione fino a 1020 hPa. Nelle prossime ore qualche infiltrazione umida sulle regioni del nord porterà qualche debole pioggia. Nel corso della settimana che inaugurerà il mese di Novembre saremo interessati da un progressivo calo delle temperature che culminerà con l’arrivo della prima perturbazione del mese. Queste le previsioni per oggi.

Previsioni meteo per oggi 31 Ottobre: AL NORD: Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. AL CENTRO: Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali dove avremo cieli sereni ovunque. Da segnalare cieli poco nuvolosi tra pomeriggio e sera specie su Toscana, Umbria e Marche. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche addensamento sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Ottobre 2022 si chiude con mitezza e siccità

Con la giornata odierna termina il mese di Ottobre, tra i più caldi e siccitosi della storia recente (e non); condizioni meteo nella giornata odierna in Italia che, sulla falsa riga di quanto visto nelle ultime due settimane, saranno stabili e soleggiate. L’arrivo di novembre vedrà un lento cedimento dell’alta pressione poi forse un peggioramento meteo entro il prossimo weekend, vediamo allora l’evoluzione con gli ultimi aggiornamenti.

Perturbazione di stampo tardo autunnale in arrivo?

Tendenza meteo – Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che mostrano a partire da metà settimana lo spostamento dei massimi al suolo dell’alta pressione verso il basso Atlantico. Un’impulso perturbato proveniente da nord-ovest potrebbe raggiungere così il Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo tra Giovedì e Sabato. Fase perturbata piuttosto rapida con acquazzoni e temporali prima al Nord e poi verso il Centro-Sud. Temperature in rapido calo con neve sulle Alpi fino a quote medio-basse e anche sulle cime dell’Appennino. Trattandosi di una tendenza, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

