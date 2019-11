METEO: AUTUNNO nel vivo nel mese di NOVEMBRE con una serie di perturbazioni in arrivo in ITALIA

Porta Atlantica spalancata, treno di perturbazioni in arrivo in ITALIA

Maltempo in gran parte dell’Italia con le nubi a compatte un pò su tutte le regioni e con esse anche piogge o pioviggini sparse. Solo sulle regioni meridionali più d’Italia troviamo nella giornata odierna qualche schiarita alternata a isolati piovaschi. Temperature in ulteriore calo nelle prossime ore e nei prossimi giorni con valori che sono rientrati nella media di riferimento.

Piogge diffuse in Italia durante la giornata di domani

La lunga fase meteo soleggiata e piuttosto mite delle ultime settimane di Ottobre sarà solo un lontano ricordo per noi italiani con l’Autunno che entra nel vivo con il mese di Novembre. La giornata di domani al nord Italia vedrà cieli nuvolosi al mattino con piogge diffuse e a tratti anche intense. Condizioni meteo instabili anche sulle regioni centrali con forti piogge lungo le regioni tirreniche. Maltempo anche al sud con precipitazioni specie in serata. Temperature in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo ponte Ognissanti

La lunga ottobrata termina così su tutte le regioni d’Italia dove oltre le piogge anche le temperature sono decisamente cambiate tornando su valori in linea con la media di riferimento. Maltempo di stampo autunnale è arrivato in questi ultimi giorni in tutta Italia e si rinnoverà nei prossimi giorni con piogge diffuse in tutta Italia.