L’ Autunno mostra il suo lato duro e al sud Italia forti precipitazioni interessano la Calabria e le isole maggiori, quale tendenza meteo in Italia per le prossime settimane?

METEO AUTUNNO: nuove piogge in arrivo in Italia o tempo stabile e mite? – 3 Ottobre 2018 – Forti piogge al meridione nella giornata odierna con i fenomeni concentrati sulla Sicilia, Sardegna e Calabria. Sul resto dell’ Italia invece splende il sole ma nei prossimi giorni avremo piogge clima autunnale su tutte le regioni. Quale tendenza meteo per l’ autunno 2018? Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli stagionali, nel mese di Ottobre le perturbazioni nord-atlantiche potrebbero avere la medio in Italia sull’ Anticiclone delle Azzorre, precipitazioni abbondanti pertanto sul bacino del Mediterraneo mentre le temperature potrebbero risultare in media o leggermente al di sopra. Tuttavia, come successo nel mese di Settembre, resta sempre cosa giusta e prudente non escludere importanti rimonte dell’ Anticiclone delle Azzorre ed eventuali fasi stabili e miti.

