Meteo – Autunno pronto a tornare protagonista con forte maltempo e possibili nubifragi ad inizio prossima settimana

Nuvolosità in aumento, ma con tempo stabile

Le immagini satellitari prospettano un quadro meteorologico in peggioramento sulla nostra Penisola, dovuto principalmente ad un aumento della copertura nuvolosa. Questo a causa dell’avanzamento di un cavo perturbato di natura atlantica responsabile a sua volta di un arretramento dell’Alta pressione di matrice azzorriana. Le condizioni meteo, in ogni caso e malgrado nuvolosità via via più consistente, si manterranno stabili anche nelle prossime ore, con temperature peraltro in aumento rispetto alle precedenti nottate a causa di un maggior impedimento dell’inversione termica.

Weekend vedrà un progressivo peggioramento

La discesa di un cavo perturbato di natura atlantica provocherà un peggioramento progressivo delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola nel prossimo inizio settimana, con primi disturbi in ingresso già a partire da domani sabato 8 ottobre su specifici settori dello stivale (scopri quali), ma con maltempo più evidente nella giornata di domenica 9. Qui l’instabilità caratterizzerà la Sardegna e il nordovest (dove non sono esclusi fenomeni anche a tratti intensi e insistenti su Alpi e Prealpi piemontesi), mentre è da valutare un possibile coinvolgimento del medio Tirreno nella seconda parte di giornata.

Autunno pronto a sprintare dall’inizio della prossima settimana

Il maltempo che interesserà alcune zone della nostra Penisola a partire dal weekend sarà solo il preludio di un più ampio peggioramento che potrebbe coinvolgere la stessa per inizio della prossima settimana. Il transito dello stesso cavo perturbato di cui sopra infatti, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, porterà un’inasprimento dell’instabilità, con piogge e temporali che localmente potrebbero risultare anche intensi e a possibile carattere di nubifragio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nel mirino del maltempo soprattutto il sud

Se nella prima parte di settimana il maltempo potrà colpire anche le regioni centro-settentrionali, a partire dalla giornata di martedì 11 e ancor di più in quella di mercoledì 12 ottobre l’instabilità potrebbe caratterizzare soprattutto il meridione, con piogge, temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, con conseguente calo delle temperature che sarà sì generale, ma ovviamente più marcato nelle aree coinvolte dal forte maltempo. Risulta tuttavia ancora prematuro stabilire quali zone saranno a maggior rischio di fenomeni intensi: seguiranno aggiornamenti in tal senso che vi invitiamo pertanto a seguire sul nostro sito.

