Meteo – Avvio di marzo non proprio primaverile, attese ancora piogge, acquazzoni e neve sui rilievi in Italia

Avvio di marzo non proprio di stampo primaverile

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri 1 marzo è iniziata la primavera meteorologica, ma le condizioni meteo sull’Italia sono molto più simili a quelle di stampo invernale, specie al Nord dove ieri si sono avute nevicate fino a quote molto basse. Giornata odierna che vede una circolazione depressionaria ancora attiva sul Mediterraneo centrale con diversi minimi al suolo, fino a circa 1005 hPa sul Tirreno centrale. Questo continua a portare instabilità soprattutto al Centro-Sud, con piogge, acquazzoni e neve sui rilievi fino a quote medie.

Tempo instabile tra oggi e domani soprattutto sulle regioni del Centro-Sud con piogge e neve

Il minimo presente sul Tirreno dispenserà nella giornata odierna condizioni meteo instabili specie sulle regioni centro-meridionali con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane. Non mancherà inoltre la neve sui rilievi appenninici fino a quote medie. Più stabile al Nord ma con possibili locali fenomeni, specie lungo l’arco alpino. Molto simile anche la giornata di domani, con piogge e acquazzoni sulle regioni centro-meridionali. Fenomeni più intensi si potranno avere sulla Sicilia nelle ore centrali della giornata a causa di un minimo in risalita dalla Tunisia. Temperature in linea con le medie del periodo o leggermente sotto media, specie sulle Isole Maggiori.

Verso un miglioramento nel weekend ma con ancora dei fenomeni residui

Nel corso del weekend la circolazione fredda in quota presente sul Mediterraneo tenderà a muoversi verso sud-est. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo in Italia, specie al Centro-Nord. Nella giornata di sabato avremo ancora dell’instabilità con piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni meridionali e sulle isole Maggiori, con qualche fenomeno anche tra Lazio e Abruzzo. Più stabile la giornata di domenica con locali fenomeni solo sulle regioni del basso versante tirrenico. Weekend stabile e asciutto al Nord con cieli soleggiati ma anche banchi di nebbia e nubi basse sulla Pianura Padana.

