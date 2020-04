METEO BARI – Si apre una prolungata fase di STABILITA’, ecco le previsioni

Stabile e soleggiato in tutta la nostra Penisola

Nella giornata odierna piuttosto limpida è la situazione da satellite della nostra Penisola: il bel tempo avvolge pressoché tutta l’Italia peninsulare grazie agli effetti portati al suolo da un’estesa cupola anticiclonica che riveste non solo lo stivale, ma anche buona parte del continente europeo. Questo porta anche temperature oltre la media del periodo specie sulle regioni centro-settentrionali. Per quanto riguarda il sud, le temperature risultano più contenute a causa di correnti più fresche provenienti da una perturbazione sita sul Mediterraneo orientale, che porta persino qualche pioggia sulla Sicilia. Anche a Bari le condizioni meteo appaiono stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Bari oggi

Le condizioni meteo della giornata di oggi di Bari sono risultate generalmente e visibilmente stabili grazie alla compagnia di cieli soleggiati e totale assenza di nubi di disturbo. Tale situazione si sta protraendo e protrarrà anche nel corso della serata corrente, con cieli pressoché sereni. Tutto ciò si inserisce in un contesto termico comunque allineato alla media del periodo se non addirittura leggermente al di sotto, con minime che si attestano intorno ai +8°C e massime che sono invece prossime ai +17°C.

Nessuna novità in arrivo per domani

Per la giornata di domani mercoledì 8 aprile non si prevedono particolari variazioni né sotto il punto di vista meteorologico in quel di Bari, con i cieli che rimarranno pressoché sereni per tutto l’arco del giorno stesso, né dal punto di vista termico, con le temperature che continueranno ad oscillare in maniera fisiologica intorno ai valori odierni. Questo a causa dell’attività di una circolazione secondaria più fresca proveniente da una perturbazione sul Mediterraneo orientale, di cui il capoluogo pugliese dunque risente.