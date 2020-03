METEO BARI – STABILE e ASCIUTTO, ma presto le PIOGGE torneranno a far visita alla città, ecco le previsioni

Instabilità al nord Italia, più asciutto al centro-sud

Un nuovo peggioramento è alle porte del Paese e questo sta già portando i suoi effetti sulle regioni settentrionali da questo pomeriggio su molte zone del nord Italia. Tuttavia nelle prossime ore è prevista un ulteriore intensificazione dei suddetti fenomeni, grazie all’innesco di una ciclogenesi di un minimo depressionario sull’alto settore tirrenico, con possibili nubifragi sulle aree orientali della Liguria. A parte qualche piovasco su Toscana e Lazio in tarda sera, sul resto delle regioni centro-meridionali il tempo rimane invece asciutto e dunque anche a Bari, come vedremo.

Previsioni meteo Bari oggi

Dopo una mattinata piuttosto annuvolata, sono seguite schiarite nel corso del pomeriggio sulla città di Bari, con cieli perlopiù soleggiati. Nel corso della serata è però atteso un nuovo aumento del fronte nuvoloso, in un contesto comunque di tempo stabile e asciutto. Per quanto riguarda le temperature esse si attestano lievemente oltre alla media del periodo, con minime vicine ai +9°C a cui sono seguite massime di poco oltre i +14°C.

Maltempo in arrivo per domani

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 6 marzo, le condizioni meteo potrebbero tendere ad un peggioramento sulla città di Bari, che si ritroverebbe a commentare qualche pioggia nel corso del pomeriggio, dopo una prima metà di giornata comunque piuttosto variabile. Schiarite immediate a seguire tanto che nel corso della serata i cieli potrebbero addirittura rasserenare. Temperature in aumento per quanto concerne i valori massimi, mentre rimarranno pressapoco sui valori odierni quelli minimi.