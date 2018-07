Meteo / sole prevalente lungo le coste e in pianura Padana, acquazzoni e temporali possibili al pomeriggio invece sui settori alpini e su quelli appenninici.

METEO / bel tempo al mattino sull’ Italia, piogge e temporali invece al pomeriggio sui settori interni peninsulari – 25 Luglio 2018 – Le correnti nord-occidentali transitano ancora in Italia e producono qualche nota d’ instabilità solo sui settori interni peninsulari. Nelle prossime ore il tempo in Italia risulterà localmente instabile con possibili rovesci e temporali pomeridiani sulle Alpi, Appennino e settori interni di Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria. Stessa cosa poi nella giornata di domani, Giovedì 26 Luglio, sole prevalente al mattino su tutta la penisola e locali temporali sui settori interni peninsulari. Per tutti i dettagli sulle previsioni meteo di domani sull’Italia guardate il video qui di seguito:



