METEO – BEL TEMPO con tempo STABILE su tutta ITALIA e clima pienamente ESTIVO: ecco i dettagli

Passaggio perturbato tra ieri sera e prime ore della notte sul sud Italia peninsulare

La discesa di correnti più fresche e instabili ha determinato la formazione di un piccolo fronte freddo di maltempo che tra la serata di ieri e le prime ore della notte odierna ha causato qualche rovescio o temporale sulle regioni meridionali peninsulari del Paese, in particolare tra Basilicata, Molise e Puglia. Gli accumuli complessivi appaiono comunque perlopiù deboli su tali settori dello stivale, con le condizioni meteo che si sono comunque mantenute stabili sul resto dell’Italia.

Tempo generalmente stabile da questa mattina sull’Italia

A seguito del passaggio del suddetto fronte freddo le condizioni meteo sono andate progressivamente migliorando sulla nostra Penisola, apparendo diffusamente stabili fin da questa mattina, con accenno persino a schiarite. I cieli infatti risultano anche quest’oggi perlopiù sereni o poco o parzialmente nuvolosi, con assenza di fenomeni grazie alla netta predominanza di un campo di Alta pressione di origine africana.

Generale stabilità anche nelle prossime ore

Un campo di Alta pressione di origine africana si erge dunque su tutto il Mediterraneo centro-occidentale con l’Italia che si situa ancora una volta lungo il bordo discendente, non impedendo dunque alle correnti più fresche di insinuarsi ad alta quota ed essere responsabile di un generale contenimento delle temperature. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo le condizioni meteo rimarranno dunque sì stabili in serata, ma anche accompagnate da un clima piuttosto gradevole e in linea o poco oltre la media di riferimento. Fino a quando tutto questo?

Domani pomeriggio formazione di temporali

A partire dalla giornata di domani giovedì 14 luglio le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola potrebbero incorrere in un peggioramento tuttavia circoscritto a determinate aree della nostra Penisola. Un flusso perturbato piuttosto sbilanciato sul continente europeo porterà lo sviluppo e la formazione di temporali localizzati o al più sparsi lungo l’arco alpino. Sul dettaglio previsionale tuttavia approfondiremo in un apposito editoriale, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

