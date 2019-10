METEO BOLOGNA – Correnti ATLANTICHE avanzano verso l’ITALIA, ultimi giorni di stabilità, poi arriva il MALTEMPO, i dettagli

Qualche rovescio in Liguria e Puglia meridionale

Nella giornata odierna la situazione da satellite illustrava come delle precipitazioni interessavano alcuni settori italiani, come la Liguria e la Puglia meridionale. Quest’ultima in particolare ha avuto a che fare con fenomeni localmente anche intensi, seppur di breve durata. Tutto ciò a causa dell’afflusso ad alte quote di correnti instabili e più fresche di origine atlantica, che a Bologna sono state responsabili di qualche annuvolamento di passaggio, ma non sono riuscite ad impedire un leggero aumento delle temperature.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BOLOGNA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Bel tempo sul resto d’Italia

Sul resto del Paese il tempo si mostra generalmente asciutto con cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più è possibile notarlo sull’area emiliana e sull’alta Toscana. Responsabili della formazione di questa nuvolosità sono le correnti più fresche e instabili di origine atlantica provenienti da nord-ovest, che avvolgono il nostro stivale ad alte quote. Le temperature che si sono registrate sono comunque tendenzialmente in leggero aumento rispetto ai valori di ieri.

Previsioni meteo Bologna domani

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 18 ottobre, a Bologna sono previste persistere le stesse condizioni di stabilità che la hanno contraddistinta nel corso degli ultimi due giorni. Nulla da segnalare dal punto di vista atmosferico, mentre dal punto di vista termico è previsto un leggero aumento delle temperature per quanto riguarda sia le massime che le minime, previste domani rispettivamente sui +22°C e sui +12°C.