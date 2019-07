Meteo Bologna, Greta Van Fleet: scaletta concerto Bologna oggi 10 luglio 2019 – Orari, prezzo e info biglietti – Sonic Park Festival

Previsioni meteo Bologna – Mercoledì 10 luglio 2019

Temporale in atto in queste ore sul capoluogo Emiliano e clima tutto tranne che estivo con le temperature crollate di dieci gradi in meno di 24 ore. Nella seconda parte della giornata odierna tuttavia andremo incontro ad un miglioramento delle condizioni meteo anche a Bologna come in tutte le altre città del nord Italia con nubi man mano più diradate. Residue piogge al primo pomeriggio, poi tempo asciutto con precipitazioni assenti ma piuttosto fresco con temperature intorno i 20 gradi già in serata.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI DI BOLOGNA VISITATE IL NOSTRO SITO

Classica passata temporalesca da nord a sud attraverso tutta l’Italia.

Piogge e temporali si dirigono dal nord verso il sud Italia. In queste ore troviamo temporali sull’Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana e Gargano. Nelle prossime ore i fenomeni si estenderanno su tutto il centro Italia ed entro la serata anche sulle regioni meridionali peninsulari. Migliora il tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperature in sensibile calo su tutte le regioni anche di 10 gradi rispetto la giornata di ieri.

Concerto Greta Van Fleet 10 luglio 2019 a Bologna

Si accendono le luci del Bologna Sonic Park Festival: dopo il debutto (mancato, visto che la data è stata posticipata a novembre) a febbraio, all’Alcatraz di Milano, i Greta Van Fleet tornano in Italia. Appuntamento nella serata di mercoledì 10 luglio 2019. Il gruppo rock statunitense, spesso paragonato ai Led Zeppelin, è pronto a cantare in live i brani dell’album Anthem of the Peaceful Army, lanciato nel 2018, e non solo.