METEO BOLOGNA – Le NEBBIE interesseranno ancora la città grazie all’ALTA PRESSIONE, ecco le previsioni

Stabile e asciutto grazie all’Alta pressione, nebbie a Bologna Ormai da qualche giorno a questa parte un nuovo promontorio anticiclonico di origine azzorriana si è esteso ancora dalle Isole delle Azzorre ed è arrivato ad avvolgere gran parte della nostra Penisola e del vecchio continente. Una situazione sinottica del genere sta apportando condizioni meteo di generale e prevalente stabilità, con tempo asciutto e cieli soleggiati o poco nuvolosi quasi ovunque. Le temperature che si registrano sono in linea con il periodo o leggermente al di sopra. Stabile, ma con nebbie a Bologna, come vedremo.

Maltempo sulla Sardegna meridionale per delle correnti instabili in scorrimento sul basso Mediterraneo Le condizioni meteo di generale stabilità interessano la stragrande maggioranza del territorio italiano, ma non la sua totalità: infatti soprattutto nella prima parte della giornata di oggi, la Sardegna meridionale e in particolare le aree del basso cagliaritano e carboniense, hanno avuto a che fare con qualche pioggia di debole intensità, che ha apportato al suolo accumuli altrettanto deboli. Questo grazie ad una circolazione di aria instabile di origine atlantica presente sul basso Mediterraneo. Previsioni meteo Bologna oggi Dopo una mattinata all'insegna della nebbia in dissolvimento nel corso del pomeriggio lasciando il posto a cieli soleggiati o poco nuvolosi, nel corso della serata odierna banchi di nebbia riprenderanno a interessare la città di Bologna, con visibilità ridotta e un peggioramento della qualità dell'aria. Il clima rimane piuttosto invernale, soprattutto nelle minime, che questa mattina si sono registrate attorno agli 0°C a cui sono seguite massime intorno ai +11°C.

Domani flusso umido con qualche annuvolamento pomeridiano Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 10 gennaio un flusso umido traslerà velocemente in Italia e apporterà qualche annuvolamento irregolare anche sulla città di Bologna nel corso del pomeriggio, dopo il diradamento della nebbia che interesserà il capoluogo emiliano invece durante la mattina. In serata nuovi annebbiamenti saranno possibili, con temperature che non subiranno grosse variazioni rispetto alla giornata odierna.

Nebbie mattutine per sabato, miglioramento a seguire Per quanto riguarda la giornata di sabato 11 gennaio la mattina sarà ancora caratterizzata dalla nebbia a Bologna, ma si diraderà nel corso del pomeriggio lasciando spazio a cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Il flusso umido dunque si allontanerà verso i quadranti orientali e nuove schiarite attenderanno non solo il capoluogo emiliano, ma tutte le regioni centro-settentrionali, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai valori odierni.