METEO BOLOGNA – PERTURBAZIONE in arrivo e con essa MALTEMPO e PIOGGE in città, ecco quando

Maltempo imminente sulla nostra Penisola

Quelle che stiamo vivendo in questo momento sono le ultime ore di relativa stabilità in Italia. Stabilità che negli ultimi giorni è stata apportata da una nuova rimonta anticiclonica di matrice afro-azzorriana in elevazione su buona parte del territorio europeo centro-occidentale ad eccezione della Spagna sud-orientale, alle prese con il maltempo grazie all’azione di una goccia fredda di origine atlantica. Stesse condizioni di relativa stabilità le ritroviamo anche sulla città di Bologna, come vedremo a seguire.

I valori termici risultano sopra la media del periodo in buona parte del vecchio continente

La stabilità abbraccia la maggior parte del territorio europeo, anche se nelle prossime ore il tempo è destinato a peggiorare. L’Alta pressione che ha permesso tutto ciò nel corso degli ultimi giorni, oltre a presentare valori di pressione atmosferica record in molte aree dell’Europa centro-meridionale, ha altresì causato l’innalzamento delle temperature, che si sono riscontrate generalmente oltre la norma del periodo soprattutto per quanto riguarda i valori diurni.

Previsioni meteo Bologna oggi

La giornata a Bologna è passata ancora all’insegna della stabilità, con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi che si sono susseguiti tutt’oggi. Tali condizioni meteo li ritroveremo anche durante la serata odierna, con tempo asciutto. Sul capoluogo emiliano si gode comunque di un clima piuttosto invernale, con gli estremi termici giornalieri che oggi misurano circa +1°C di minima a cui è seguita una massima di +9°C.