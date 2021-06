METEO – BREAK dell’ESTATE in arrivo per LUGLIO, con ACQUAZZONI e TEMPORALI nel fine SETTIMANA

Tempo stabile in Italia, ecco la situazione attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano. La situazione meteo in Italia è pienamente stabile con ampi spazi di sereno da nord a sud; da segnalare solo alcune nubi sulla Sicilia che tuttavia non apporteranno precipitazioni, ma solo un aumento del pulviscolo sahariano in sospensione. Nel corso delle ore pomeridiane avremo un aumento dell’instabilità, che non è mancata nei giorni scorsi su Piemonte e Valle d’Aosta. Vediamo quali saranno le zone più colpite dai temporali.

Attesi forti temporali al nord-ovest ma vediamo dove

Meteo – Anche quest’oggi non mancherà l’instabilità sulle regioni del nord-ovest e sull’arco Alpino. Da segnalare forti temporali nelle prossime ore tra la valle di Susa e le Alpi Cozie. Non si escludono inoltre fenomeni temporaleschi anche sull’alto Piemonte, sulla Valle d’Aosta e tra Trentino e Lombardia. Attesi sconfinamenti in pianura nelle ore serali, anche sul Torinese, sul Bergamasco e Varesotto. Altrove i fenomeni risulteranno assenti, con cieli in prevalenza sereni ed un nuovo rincaro del caldo, che su alcuni settori potrebbe risultare piuttosto estremo. Ma vediamo dove!

Ancora caldo al meridione, con picchi oltre i 40°C

Meteo caldo – Da domani fino a metà settimana sulle regioni meridionali il caldo tornerà a farsi sentire. Sul Tavoliere delle Puglie attesi fino a 40°C, così come su Calabria e Sicilia. Attese punte fino a 42°C/44°C sui medesimi settori nella giornata di domani; da non escludersi valori record proprio tra Foggiano e Catanese, le zone dove sono attesi i valori più elevati. Il caldo non mancherà sulla Pianura Padana e sulla Valle del Tevere, con punte fino a 36-38°C. Tuttavia nella seconda parte della settimana le cose dovrebbero cambiare: in arrivo infatti il primo vero break dell’estate, che potrebbe determinare l’arrivo di piogge diffuse e temporali in Italia. Di seguito vediamo quanto potrebbe accadere nell’ultimo paragrafo.

