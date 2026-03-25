Meteo – Breve pausa dal maltempo in atto, ma un nuovo peggioramento è in arrivo già in serata: ecco dove

Tempo stabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono in linea generale stabili e asciutte grazie ad una rapida rimonta dell’Anticiclone azzorriano destinata tuttavia a soccombere già dalle prossime ore, come vedremo. Qualche piovasco, in effetti, si aziona già questo pomeriggio sulla Liguria centro-orientale, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Relativo bel tempo

L’assenza di fenomeni rilevanti riflette la mancata diramazione di un bollettino di allerta valido per oggi da parte della Protezione Civile nella giornata di ieri. I piovaschi che stanno transitando in queste ore sulla Liguria centro-orientale sono perlopiù di debole intensità, mentre altrove si assiste a tempo migliore, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, specialmente al centro-sud.

Peggioramento in arrivo nelle prossime ore

L’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima determinerà, nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola: stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, nel mirino del maltempo ci finiranno le regioni settentrionali, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi e occasionali grandinate. La neve si attesterà sul relativo settore alpino a partire dai 900/1.300 metri, dipendentemente dalle aree di riferimento.

Tempo che rimarrà relativamente stabile al centro-sud

Al netto di un annuvolamento che riguarderà soprattutto i settori centrali della nostra Penisola nel corso delle prossime ore, su questi settori e su quelli del sud le condizioni meteo si manterranno ancora (e temporaneamente) relativamente stabili e asciutte in serata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, o subiranno una prima diminuzione al nord.

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