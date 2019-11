METEO: breve tregua in ITALIA ma il maltempo è di nuovo dietro l’angolo, ecco quando tornerà a peggiorare

Neve a quote medio-basse?

Durante il weekend la neve è caduta a quote alte a causa delle temperature elevate, solo sulle Alpi occidentali i fiocchi si sono localmente fatti vedere anche sotto i 1500 metri. Il peggioramento in arrivo tra Martedì e Mercoledì dovrebbe invece vedere temperature in quota leggermente più favorevoli, anche intorno a +1/3 gradi a 1500 metri al Nord Italia. In questo caso non si escludono fiocchi fin verso i 1100-1400 metri su buona parte dell’arco alpino. Entro il weekend ulteriore raffreddamento con valori anche di poco al di sotto delle zero. Neve che potrebbe finalmente scendere al di sotto dei 1000 metri specie sui settori più settentrionali. Fiocchi in arrivo in questo caso anche sull’Appennino centro-settentrionale fino a quote medie.