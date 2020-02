METEO – CALDO ANOMALO, arriva il picco: ecco quando e che temperature si toccheranno in ITALIA

Inverno anonimo sull’Italia, tra i peggiori degli ultimi anni in Europa

La stagione invernale fin ora sull’Italia come sulla totalità del vecchio continente è risultata piuttosto deludente per gli appassionati di neve e freddo che si sarebbero auspicati quantomeno la neve sull’Appennino. In quest’inverno infatti gli impianti sciistici dell’Appennino hanno spesso dovuto sparare la neve da appositi cannoni a causa della mancanza di un manto nevoso naturale adeguato alla pratica dello sport. Le Alpi si sono salvate, almeno agli inizi della stagione, grazie a uno dei novembre più nevosi degli ultimi anni.

Un inverno in cui i record caduti sono quelli di caldo

Ci troviamo così a commentare un inverno privo di emozioni dal punto di vista meteorologico, con l’Anticiclone che spesso è risultato piuttosto invadente e radicato sul Mediterraneo centro-occidentale, pronto ad avvolgere buona parte dell’Europa grazie ad una semplice pulsazione. Un inverno dove a battersi non sono stati i record di freddo, ma quelli di caldo: ricordiamo quelli della Norvegia di inizio gennaio, con temperature prossime ai +19°C, o anche quelli italiani all’inizio di questo mese, quando molte località del Piemonte e della Sardegna hanno raggiunto e superato i +27°C.

Ennesima ondata di caldo fuori stagione con pulsazione di provenienza sub-tropicale

L’Anticiclone in queste ore in rimonta sulla nostra Penisola ha portato i suoi effetti fin dai primi momenti di questa giornata, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi pressoché ovunque. Tuttavia l’Alta pressione in questione ha subito una nuova pulsazione di provenienza sub-tropicale, motivo per cui, unitamente ad un maggior irraggiamento solare tipico del mese di febbraio, le temperature presenteranno valori più similarmente primaverili, come vedremo.