METEO – CALDO in aumento in ITALIA e qualche TEMPORALE al Nord, siccità sempre più pesante su tutte le regioni

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto e robusto promontorio di alta pressione di matrice africana esteso sul Mediterraneo, mentre una saccatura atlantica è estesa fino alla Penisola Iberica. Tempo dunque stabile in Italia con cieli per lo più soleggiati e caldo in aumento. Non mancheranno però acquazzoni e temporali pomeridiani sulle Alpi e dal tardo pomeriggio e dalla serata avremo un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali a causa dell’abbassamento del flusso umido oceanico.

Caldo in aumento nei prossimi giorni con temperature di 40°C

La presenza della saccatura depressionaria estesa fino alla Penisola Iberica favorisce un flusso di correnti sud-occidentali verso il Mediterraneo centrale. Aria calda dal continente africano viene cosi richiamata verso la Penisola Italiana, interessando soprattutto le regioni le regioni centro-meridionali e le Isole Maggiori, dove le temperature saliranno anche su valori di 6-8 gradi sopra la media. Le massime raggiungeranno infatti i 32°C-34°C sulla Pianura Padana e regioni centrali adriatiche, i 35°C-37°C su Umbria e zone interne di Toscana e Lazio e fino a sfiorare i 40°C nelle zone interne del Sud e delle Isole Maggiori. Non sono escluse punte anche di 41°C-42°C sulla Sicilia orientale tra Ennese e Catanese.

Piogge e temporali su alcune regioni del Nord nei prossimi giorni

La presenza della saccatura sulla Penisola Iberica spinge anche correnti umide e instabili da sud-ovest verso l’Italia settentrionale. Queste porteranno alla formazione di acquazzoni e temporali sulle Alpi, con sconfinamenti anche verso la Pianura Padana, specie su Piemonte e Lombardia. Precipitazione che però poco potranno fare per il grave problema della siccità, che oramai sta gravando su tutta l’Italia. E questo sembra anche destinato a peggiorare ancora, infatti non si intravede l’arrivo di maltempo organizzato almeno fino a fine giugno.

Weekend con caldo in attenuazione ma con poche piogge

Nel corso del weekend avremo il transito di una saccatura in quota sull’Europa centro-occidentale, la quale ruoterà attorno al suo centro di massa situato tra le Isole Britanniche e e l’Islanda con minimo di pressione al suolo fino a 985 hPa. Questa potrebbe portare piogge e temporali sulle Alpi con sconfinamenti verso la Pianura Padana, mentre continuerebbe ad essere all’asciutto il resto dell’Italia. Oltre a qualche pioggia dovrebbe portare anche una attenuazione del caldo, specie al Centro-Nord, con le temperature che si riavvicinerebbero alle medie del periodo, mentre continuerebbe la fase calda al Sud.

