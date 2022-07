METEO – Caldo RECORD in EUROPA con TEMPERATURE da capogiro, ecco dove

Situazione meteo attuale

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo alle prese con una nuova ondata di caldo che culminerà in questi giorni sull’Europa occidentale, apportando condizioni bioclimatiche piuttosto disagevoli sul vecchio continente. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota un vasto campo d’alta pressione che abbraccia buona parte del continente europeo dall’atlantico fino al mediterraneo centrale. Nelle prossime 24 ore le temperature subiranno un aumento, ma vediamo di quanto.

Impennata termica, con punte fino a +38/+39°C

Meteo Italia – L’avvezione calda delle prossime 24 ore permetterà un aumento delle temperature almeno di 3-4°C diffusamente. Le massime sulle regioni del centro-nord in questo frangente potranno raggiungere i 36°C-38°C, specie su Pianura Padana e zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Proprio sulla Pianura Padana nella giornata di domani (grazie alla ventilazione da sud-ovest) potremmo raggiungere valori record, con punte fino a +39°C. Ancora caldo nel fine settimana ed anticiclone senza sosta.

Fine settimana rovente in Italia

Meteo fine settimana – Situazione analoga anche nel weekend quando l’alta pressione raggiungerà massimi fino a 1025 hPa sull’Europa centro-settentrionale (tra Gran Bretagna, Francia e Benelux). In questo frangente ‘Italia sarà interessate in maniera marginale da questa situazione con valori di 2-4 gradi sopra la media e fino a 5 gradi sopra media solo al Nord-Ovest. Massime nel weekend che sia sulla Pianura Padana che nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole si attesteranno sui 35°C-37°C. Vediamo infine dove si raggiungeranno i valori record in Europa.

CONTINUA A LEGGERE​

Valori di temperatura da record sull’Europa occidentale

Come già detto in precedenza il maggior contributo di aria calda spiccherà sull’Europa occidentale dove già nelle precedenti 24 ore si sono raggiunti valori di temperatura piuttosto elevati: in Spagna raggiunti nella giornata del 12 luglio, ben 43,3°C a Ourense (regione di Galizia). Ieri in Portogallo è stato battuto il record di temperatura massima per il mese di luglio con 46,3°C a Lousa. Il record di sempre appartiene alla località di Amarelaja, registrato il 1 agosto 2003 con 47,4°C. Considerando che non ci troviamo così distanti da questo valore è possibile che in questi giorni il record venga ritoccato.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.