Meteo – Caldo rovente in Italia, ci sono 3 morti. Record in Liguria, sfiorati i +40°C: ecco i dettagli

Temporali e occasionali grandinate sull’Appennino e aree più settentrionali dello stivale

Nel corso soprattutto di questo pomeriggio, l’infiltrazione di correnti più fresche di stampo atlantico determina la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali localmente anche violenti e occasionalmente accompagnati da grandinate sulle aree più settentrionali del Paese e lungo l’Appennino, sulla scia di quanto avvenuto negli ultimi giorni. Nonostante questo, il caldo rimane particolarmente rovente laddove il maltempo non si aziona, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temperature fino a +40°C in Italia, record in Liguria ieri

Le condizioni meteo rimangono invece nettamente più stabili lungo la fascia costiera e l’entroterra, ad esclusione della dorsale appenninica, con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature raggiungono localmente i +40°C nelle pianure interne della Toscana. Nella giornata di ieri Padivarma, in Liguria, ha segnato +39,7°C, una temperatura record per il mese di giugno nella regione secondo i dati di ARPAL Liguria.

1 morto a Genova per il caldo, altri 9 al Pronto Soccorso San Martino

A proposito di Liguria, il caldo non è finito con la giornata di ieri, ma prosegue imperterrito ad affliggere la regione, compreso il suo capoluogo, Genova. Quest’oggi le temperature del Centro Funzionale hanno superato i +36°C, raggiungendo i +36,7°C, valori notevoli per una città di mare. Infatti, si sarebbe registrato purtroppo un decesso di un uomo di 85 anni, affetto anche da altre patologie, morto per disidratazione. Altre 9 persone si sarebbero recate al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino con sintomatologia riconducibile al caldo.

2 morti in Sardegna per il caldo

Il caldo opprime tuttavia anche le altre regioni e il bilancio delle vittime non si ferma drammaticamente alla Liguria: in Sardegna, infatti, si sarebbero registrati altri 2 decessi legati al caldo: si tratta di un 60enne e di un 75enne, ed entrambi si trovavano in spiaggia rispettivamente a San Teodoro e a Budoni. Le temperature continueranno ad essere elevate anche nei prossimi giorni, con bollino rosso in diverse città per domani (scopri quali).

