METEO – CALDO su QUASI tutta ITALIA, ma arrivano delle PIOGGE, ecco l’evoluzione delle prossime ore

Maggio iniziato sulla falsa riga di aprile

Dopo un aprile piuttosto siccitoso in Italia se non per rare e locali eccezioni dovute a localizzato e persistente maltempo intenso soprattutto in alcune aree del versante occidentale, il mese di maggio sembra aprire senza grosse novità dal punto di vista prettamente sinottico, con un campo di Alta pressione di matrice africana costante all’interno del bacino del Mediterraneo. Ciò non ha consentito al flusso atlantico di scendere indisturbatamente verso la nostra Penisola, apportando episodi sporadici di maltempo che hanno riguardato nel corso di questi primi giorni soprattutto le zone sull’estremo nord del Paese.

Situazione critica in alcune zone d’Italia per quanto riguarda le piogge

Dopo un inverno totalmente da dimenticare non solo dal punto di vista del freddo arrivato verso le nostre latitudini, ma anche dal punto di vista delle piogge stesse, la primavera fin ora non ha regalato decisi cambi di marcia, con la maggior parte delle località italiane in deficit pluviometrico fino al 50%. Molte sono le località dove è comunque è piovuto addirittura meno della metà di quanto avrebbe dovuto fare. Una notizia del genere alle porte dell’estate non suona come buona e fa emergere lo spettro di una stagione degli incendi forse (in previsione chiaramente) tra le più attive degli ultimi anni, questo qual ora le cose non dovessero cambiare né ora, né ad estate in corso.

Oggi bel tempo sulla stragrande maggioranza del Paese, qualche disturbo in Trentino

Nella giornata odierna dunque con la sempre presente Alta pressione di origine africana nel Mediterraneo e sul nostro Paese a predominare è il bel tempo ben visibile dal satellite meteorologico. Tuttavia qualche disturbo nuvoloso insiste sul nord Italia e porta persino qualche pioggia nelle aree a nord del Trentino e localmente sulle regioni nordorientali. I fenomeni appaiono comunque deboli o al più moderati, tali da apportare al suolo un accumulo effimero di pioggia. Primavera piena sul resto delle regioni italiane, soprattutto in quelle centro-meridionali, dove le temperature arrivano a superare i +25°C.