Meteo – Cambio di circolazione in arrivo, Aprile porta freddo, piogge ed anche neve a quote piuttosto basse

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un campo di alta pressione disteso tra basso Atlantico e Mediterraneo centro-occidentale, mentre il flusso perturbato scorre alle latitudini medio-alte, interessando parzialmente il nord Italia con infiltrazione umide e fresche in quota. Nel corso dei prossimi giorni un promontorio anticiclonico tenderà ad elevarsi in Atlantico fino alle alte latitudini, lasciando spazio sul Mediterraneo all’arrivo di impulsi freddi, con colpi di coda invernali sull’Italia.

Tempo ancora stabile in Italia con qualche pioggia al Nord

Come abbiamo appena visto l’alta pressione continua a proteggere l’Italia, ma le infiltrazioni fresche e umide portano qualche pioggia sulle regioni settentrionali. Ecco le previsioni per oggi 31 Marzo: Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge su settori alpini, Liguria e Friuli, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse possibili soprattutto su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge su Veneto, Romagna e Friuli Venezia-Giulia, nuvole in transito altrove ma con tempo stabile. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito, anche compatte su Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata deboli piogge possibili su Toscana e Umbria, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, sole prevalente su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità irregolare in transito alternata ad ampi spazi di sereno. In serata nuvolosità in generale aumento specie sui settori Peninsulari ma senza fenomeni di rilievo associati.

Primo weekend di aprile verso un peggioramento delle condizioni meteo

Oramai confermato dai principali modelli l’arrivo di una perturbazione atlantica, la quale dovrebbe affondare sul Mediterraneo centrale entro la fine del weekend. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con piogge e temporali sparsi in arrivo soprattutto nella giornata di domenica, mentre nella giornata di sabato avremo solo qualche pioggia al Nord-Est e dei disturbi nuvolosi sul resto del Paese. A seguire arrivo di aria fredda di estrazione artica, come vedremo di seguito.

Freddo in arrivo per la settimana di Pasqua

Prima parte della prossima settimana che dovrebbe vedere un campo di alta pressione sul Mare del Nord e Scandinavia e un flusso di correnti fredde di estrazione artica dirette verso il Mediterraneo centro-orientale. La presenza di un minimo di bassa pressione tra Ionio e Grecia dovrebbe rinnovare condizioni meteo instabili in Italia, specie al Centro-Sud, con possibilità anche di neve a bassa quota. Marcato calo delle temperature con valori sotto media anche di 6-8 gradi. Anche nella seconda parte di settimana non è escluso che la Penisola Italiana rimanga sotto il tiro di correnti fredde.

