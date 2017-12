Peggioramento meteo nell’ultima notte dell’anno, 1 gennaio 2018 con piogge e neve in Italia accompagnate da un calo delle temperature.

METEO CAPODANNO 2018: tempo in peggioramento nella prossima notte, primo dell’anno piogge e neve sull’Italia, 31 dicembre 2017 – Eccoci all’ultimo giorno del 2017 che sotto il profilo meteo chiuderà piuttosto tranquillo. La veloce rimonta di un promontorio di alta pressione porta infatti tempo in prevalenza stabile sulla nostra Penisola anche se con molte nuvole soprattutto al Centro-Nord. Clima più mite specie in quota. Il tempo è comunque destinato a peggiorare specie dalla serata odierna a partire dalle regioni del Nord per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Vediamo allora più nel dettaglio le previsioni meteo per la notte di San Silvestro e per Capodanno 2018. Tra la sera e la notte molte nuvole al Centro-Nord con possibilità di piogge sparse specie su Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana settentrionale. Entro la notte fenomeni in estensione un po’ a tutto il Nord Italia con deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Deboli piogge possibili anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Peggioramento meteo per Capodanno 2018? […]

