METEO CAPODANNO – INVERNO in stand-by per qualche giorno, torna l’ALTA PRESSIONE in ITALIA, i dettagli

Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo centro-occidentale

Dopo qualche giorno piuttosto freddo in Italia con neve caduta a quote davvero basse sulle regioni adriatiche e più in generale su quelle meridionali, si è nuovamente innalzato sulla nostra Penisola l’Anticiclone azzorriano che per la verità non ha mai mollato il Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo dunque generalmente stabili sullo stivale con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi.

Qualche nebbia in Val Padana

L’aria più mite in arrivo dalle Isole azzorriane scorrerà su un suolo più freddo, raffreddato negli scorsi giorni appunto dall’ondata di freddo che ha appena abbandonato il nostro Paese. Ciò apporterà qualche nebbia in Italia più probabile sulle aree maggiormente esposte a tale fenomenologia, come la Val Padana. Essa si dovrebbe nelle ore notturne e dissolversi gradualmente nel corso della mattinata.

Capodanno dunque stabile?

La giornata di domani che aprirà le danze al nuovo anno e al nuovo decennio, coincidente dunque col 1° gennaio del 2020 si aprirà all’insegna della stabilità in Italia, che interesserà praticamente la totalità del territorio nazionale. Il tempo rimarrà infatti asciutto ovunque, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, salvo qualche nebbia in Val Padana, come scritto nel precedente paragrafo.