Meteo Capodanno – Super anticiclone per fine anno, con temperature sopra la media e assenza di neve in montagna

Condizioni meteo stabili in Italia

Salve e buone feste cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che evidenzia la presenza di un campo d’alta pressione che abbraccia gran parte della nostra penisola; anche quest’oggi avremo condizioni meteo generalmente stabili e asciutte; nonostante ciò continueremo ad avere qualche disturbo nuvoloso e nebbie e nubi basse sui versanti Tirrenici e su quelli Adriatici, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per oggi 27 Dicembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 27 Dicembre: AL NORD: Tempo stabile ma con molte nubi basse anche compatte su coste e Pianure; nuvolosità alternata a schiarite sui rilievi Alpini, senza fenomeni associati. Nessuna variazione nel corso delle ore notturne. AL CENTRO: Nubi basse al mattino su tutti i settori; al pomeriggio nuvolosità a tratti irregolare su Toscana, Umbria e Abruzzo. Qualche pioviggine sulle coste dell’alta Toscana. In serata non sono attese variazioni di rilievo. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori; da segnalare solo qualche addensamento tra Campania e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Per la settimana corrente avremo ancora tempo stabile con qualche disturbo nuvoloso specie sulle regioni settentrionali; ecco i dettagli.

Tendenza meteo per la settimana

Tendenza settimanale – Un campo di Alta pressione di matrice azzorriana persisterà sul Mediterraneo centro-occidentale anche per tutta la settimana corrente, con ovvi risvolti: le condizioni meteo infatti si manterranno spesso stabili e asciutte, con di tanto in tanto qualche nebbia o foschia dovuto all’eccesso di umidità che si accumula ai bassi strati, anche nelle aree generalmente non esposte a tale fenomenologia. La stabilità sarà comunque accompagnata in prevalenza da bel tempo, con temperature che si manterranno miti e superiori alla media del periodo pressoché ovunque. Per Capodanno nessuna variazione.

Meteo Capodanno: le ultime da parte dei modelli matematici

Gli ultimi giorni dell’anno potrebbero ancora essere condizionati dal promontorio d’alta pressione sub-tropicale: il modello GFS ipotizza una nuova espansione proprio a ridosso del 31 Dicembre che potrebbe portare molto caldo e stabilità in Italia. D’altra parte il modello europeo nella sua ultima emissione ipotizza uno scenario molto simile: secondo l’EFFIS nella settimana che precede il Capodanno avremo temperature appena al di sopra della media del periodo; per quanto riguarda le precipitazioni è previsto un surplus pluviometrico sull’arco Alpino, mentre sul resto della penisola le precipitazioni risulteranno in media o al di sotto di essa. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi aggiornamenti meteo.

