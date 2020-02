METEO- CICLONE Atlantico lambisce l’ITALIA, quali conseguenze

METEO MEDIAMENTE STABILE NEL WEEKEND, SALVO LOCALI DISTURBI

Nel corso di questo fine settimana, le condizioni meteorologiche risulteranno sostanzialmente stabili sull’Italia, grazie alla presenza di un campo altopressorio con valori barici al suolo attorno a 1030 hPa. Alta pressione, tuttavia, non è sempre sintomo di cieli sereni, specie durante la stagione invernale. Non mancheranno, infatti, le infiltrazioni umide che renderanno i cieli a tratti grigi, specie al Nord e parte del Centro, con occasionali piovaschi in Liguria. Le temperature si porteranno generalmente al di sopra delle medie del periodo, sia nei valori massime che in quelli minimi.

TEMPESTA “CIARA”, LUNEDI’ ATTESI FORTI VENTI SULL’ITALIA

In questo momento ciclone “Ciara” si sta approfondendo sul Nord Atlantico, dove ha toccato valori barici al suolo di ben 930 hPa, mentre nel fine settimana raggiungerà parte dell’Europa centro-settentrionale. I suoi effetti si faranno sentire marginalmente anche sull’Italia, dove nella giornata di Lunedì si assisterà ad un deciso rinforzo della ventilazione. Durante il suo spostamento verso Est, infatti, favorirà un incremento del gradiente barico orizzontale con l’alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo, accentuando i venti su tutta l’Europa con le raffiche attese ben oltre i 100 Km/h. Anche l’Italia nella giornata di Lunedì risentirà di un deciso rinforzo della ventilazione da sud-ovest; attese raffiche superiori ai 50 Km/h, con mareggiate lungo le coste esposte, ma sarà lungo l’Arco Alpino e l’Appennino che i venti di caduta potranno toccare i 100 Km/h.

NON SOLO VENTO, IN ARRIVO ABBONDANTI NEVICATE

Il flusso teso dai quadranti occidentali, determinerà fenomeni prevalentemente da stau a ridosso dell’Arco Alpino, specie settori di confine; attese abbondanti nevicate in particolare sui settori centro-occidentale, seppur inizialmente a quote medio-alte. Dalla notte possibile ingresso di correnti più fresche con quota neve in abbassamento attorno ai 1000-1200 metri, sempre settori di confine.