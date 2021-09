METEO – Circolazione INSTABILE rinnova TEMPORALI nelle prossime ore su parte d’ITALIA; ecco le aree interessate

Anticiclone in rimonta sull’Italia

Meteo – L’affondo a largo del Portogallo di una depressione nord atlantica, sta favorendo l’espansione di un promontorio anticiclonico sull’Europa sudoccidentale. Il campo barico, pertanto, risulta in aumento sull’Italia a partire dai settori occidentali, determinando un deciso miglioramento del tempo. Al momento il nostro Paese non verrà interessato da particolari fasi di maltempo di stampo autunnale, anche se non mancheranno delle inside dovute ad una residua circolazione fresca nordorientale.

Temporali in sviluppo al sud e zone interne del centro

Meteo – Come anticipato, parte dell’Italia è ancora sotto l’influenza di una circolazione relativamente instabile dai quadranti settentrionali. Acquazzoni e temporali stanno già interessando localmente la Calabria, specie lungo i settori costieri, ma che tenderanno ad accentuarsi nel corso delle prossime ore. In particolare, nubi cumuliformi saranno accompagnate da piogge e temporali tra il pomeriggio e le prime ore della sera su Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia sud-orientale; i fenomeni potranno localmente assumere carattere di forte intensità con locali grandinate. Instabilità in accentuazione anche sulla aree interne comprese tra Abruzzo e Lazio, Murge, Sardegna orientale e localmente lungo l’Arco Alpino. Nel corso della notte generale attenuazione dei fenomeni, fatta eccezione per le coste della Calabria e della Sicilia orientale, dove potranno attardarsi acquazzoni e locali temporali. Bel tempo prevalente sulla Pianura Padana, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna occidentale.

Goccia fredda al sud rinnova instabilità anche nei prossimi giorni

Mentre al nord e gran parte del centro Italia si aprirà un periodo mediamente stabile e con temperature gradevoli, al sud e sulla Sicilia permarrà una residua instabilità anche nel corso dei prossimi giorni. La lacuna barica presente tra Balcani e Mar Ionio influenzerà anche nei prossimi giorni le condizioni meteo sulle regioni meridionali, interessate ancora da una circolazione relativamente fresca dai quadranti nordorientali. Acquazzoni e temporali attesi fino a giovedì 9 settembre, in particolare tra Calabria, Basilicata, Appennino e Sicilia centro-orientale. Locali disturbi potranno interessare anche le aree interne comprese tra Abruzzo e basso Lazio, nonché l’Arco Alpino. Avvio d’Autunno in affanno, quando arrivano le piovose perturbazioni atlantiche? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

