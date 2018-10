Continua l’ anomalia positiva delle temperature in Italia con valori oltre la media anche di 6-8 gradi in questi giorni.

Meteo – classica ottobrata in Italia con le temperature fino a 27°c anche a Roma – 18 Ottobre 2018 – Caldo fuori stagione in Italia con le temperature ben oltre la climatologia di riferimento e picchi di temperatura fino e oltre i 27 gradi in alcune città d’ Italia. Il tutto viene generato dalle correnti meridionali direttamente dal nord-Africa sospinte dalla depressione in azione sulla penisola iberica. Clima caldo soprattutto nella giornata odierna e in quella di domani ,Venerdì 19 Ottobre con la Liguria, la Toscana, l’ Umbria, il Lazio, la Campania e la Puglia le regioni più soggette all’ Ottobrata. Qui le temperature massime durante le ore centrali della giornata potrebbero toccare anche i 27-28 gradi mentre sul resto dell’ Italia avremo temperature comprese tra 22-26 gradi.[…]