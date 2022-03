METEO – Clima INVERNALE ancora a lungo e PRIMAVERA stroncata per l’arrivo di ARIA ARTICA da est. La TENDENZA

Minimo in approfondimento sul Tirreno e peggioramento meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede un campo di alta pressione sulla Scandinavia con valori di pressione al suolo fino a 1025 hpa. Aria di estrazione artica proveniente dall’Europa nord-orientale si appresta a giungere sul Mediterraneo centrale, approfondendo un minimo di pressione al suolo sul Tirreno. Condizioni meteo in peggioramento dunque sulla Penisola Italiana, con precipitazioni sparse al mattino tra Toscana, Romagna, Umbria e Marche e in spostamento verso sud nel corso della giornata, con quota neve in discesa fino a quote collinari specie sulle regioni centrali.

Nucleo artico sull’Italia nel weekend e maltempo invernale al Centro-Sud

Nel corso del primo weekend di marzo un nucleo di aria artica in quota si andrà ad isolare e si porterà sull’Italia centro-settentrionale. Nella giornata di sabato il minimo al suolo si troverà sul Tirreno meridionale, portando condizioni meteo instabili e perturbate al Sud Italia, con piogge intense e diffuse e temporali sparsi, con neve, localmente anche abbondante, fino a quote collinari o di bassa montagna. Più stabile e soleggiato al Nord e sulle regioni tirreniche centrali, mentre dei fenomeni residui potranno interessare le regioni adriatiche e le Alpi occidentali con neve a quote piuttosto basse. Meno precipitazioni domenica ma ancora piogge e nevicate sparse possibili su Alpi centro-occidentali, regioni adriatiche e settori Peninsulari del Sud. Temperature sotto media anche di 6-8 gradi su tutta l’Italia.

Inizio prossima settimana continua ad arrivare aria artica da est

I principali modelli fisico-matematici continuano a confermare per l’inizio della prossima settimana l’arrivo di un nuovo massimo di pressione da sud-ovest verso Mare del nord e Scandinavia. Aria fredda di estrazione artica continuerà quindi ad affluire verso il Mediterraneo, mantenendo l’Italia in un contesto climatico invernale e con condizioni meteo a tratti instabili o perturbate. Temperature in Italia sotto la media di circa 4-6 gradi con punte anche di 8. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la seconda parte della prossima settimana.

