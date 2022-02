METEO – COLPO di SCENA, ITALIA colpita parzialmente da un AFFONDO POLARE, ecco quando e i risvolti

Nel corso del prossimo weekend l’Anticiclone azzorriano avrà ancora la meglio sulla nostra Penisola, con al più solo qualche localizzato e breve piovasco lungo le aree costiere dello stivale e condizioni meteo generalmente stabili. Nella seconda parte della giornata di domenica 6 febbraio un peggioramento potrebbe progredire sulle Alpi nordoccidentali di frontiera ( scopri da quale quota ) dovuto ad un costante flusso perturbato appena oltralpe. Ma le novità importanti arrivano all’inizio della prossima settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Rispetto a quanto precedentemente detto, va inoltre notificato un costante aumento delle temperature che interessa tutta Italia e soprattutto le Isole Maggiori , dove si superano anche talvolta abbondantemente i +20°C: spiccano i +21.7°C di Palermo Piazza Villagrazia e Palermo Piazza Europa , ma anche soprattutto Castiadas (CA) che tocca i +23,7°C. Sfiorati i +20°C nel catanese ma anche nel sud peninsulare ad esempio a Bisignano località Campovile con +19,1°C. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Si può quest’oggi constatare, esaminando le immagini satellitari, un aumento quantomeno evidente della nuvolosità sulla nostra Peniosola, con cieli che ovunque risultano e sono risultati da poco a prevalentemente nuvolosi e in alcuni casi più localizzati, le nubi hanno raggiunto un certo grado di consistenza. Nonostante questo si è registrata l’assenza fenomeni rilevanti, con la nuvolosità che quindi non ha portato novità rilevanti a quello che, specialmente al nordovest, si è osservato nelle ultime settimane.

Inizio settimana, affondo polare sui Balcani, colpita parzialmente anche l’Italia

Abbiamo assistito a quello che è un vero e proprio colpo di scena, con uno spostamento nettamente più ad ovest nel breve termine di una colata polare vista prima affondare esclusivamente sulla Penisola balcanica. Le ultime emissioni vedono anche l’Italia colpita parzialmente ad inizio della prossima settimana, in particolare tra la giornata di lunedì 7 e quella di martedì 8 febbraio, con un peggioramento che riguarderà dapprima il nordest, per poi estendersi sul medio-basso versante adriatico, sul sud peninsulare e sulla Sicilia tirrenica. Il peggioramento consterà di piogge, ma anche di nevicate sui 600/800 metri in Friuli e oltre i 1.100/1.400 metri sull’Appennino abruzzese.