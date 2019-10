METEO – COLPO DI SCENA, OTTOBRATA stroncata sul nascere! Torna il MALTEMPO, ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Oggi ancora bel tempo al centro-nord

Le condizioni meteo di stabilità e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi hanno caratterizzato le regioni centro-settentrionali nel corso dei passati giorni e continuano a farlo anche quest’oggi. A partire proprio da oggi poi, l’Alta pressione di origine azzorriana ha ripreso il controllo dell’Italia intera rinforzando la stabilità già presente negli scorsi giorni. Dal punto di vista termico c’è da segnalare poco, a parte un lieve rialzo che ha riguardato soprattutto i valori di temperatura massima.

Migliorato anche al sud

Per quanto riguarda invece le regioni del sud Italia e in particolar modo i settori jonici, si è verificato quest’oggi un miglioramento evidente delle condizioni meteo, con ampie schiarite e cieli che si sono presentati fin dalla mattina odierna prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi. Tali rimarranno per il resto della giornata a causa dell’esaurimento degli effetti della goccia fredda. Le temperature, che nei passati giorni sono risultate localmente anche sotto la media del periodo, sono oggi in ripresa su valori anche oltre la media di riferimento.

Domani bel tempo, ma anche nebbie nella primissima mattinata

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 12 ottobre proseguiranno in Italia le condizioni di forte stabilità che l’hanno già vista caratterizzata nella giornata odierna, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Attenzione però, perché sebbene sia previsto bel tempo, non è possibile escludere la formazione di banchi di nebbia tra la notte e la mattinata di domani sul veneziano, sui settori costieri italiani esposti (isole, promontori ecc.) e anche sull’area padana, soprattutto della bassa Lombardia. Nebbia comunque che si diraderà piuttosto rapidamente nel corso della mattinata. Temperature in leggero aumento su valori anche sopra la norma del periodo.