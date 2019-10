METEO – di colpo verso l’INVERNO! Aumentano le probabilità di una discesa artica, vediamo quando

Di colpo ecco che potrebbe entrare in scena l’inverno

Un nuovo peggioramento meteo sta interessando l’Italia ma tutti gli occhi sono comunque puntanti sulla piega che potrebbe prendere la prossima settimana. Sono diversi giorni infatti che i principali modelli inquadrano un generale cambio di circolazione sull’Europa con la possibilità di una massiccia discesa di aria artica verso il vecchio continente. Difficile al momento entrare in troppi dettagli ma per alcuni aggiornamenti ecco di colpo l’inverno in Italia con piogge, freddo e neve fino a bassa quota. Diversi dovrebbero essere i fronti freddi in transito a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre ma potrebbe essere il primo weekend di novembre a vedere un vero peggioramento meteo di stampo invernale.

Maltempo poi ottobrata!

In questa prima parte di Giovedì 24 ottobre ecco che il vortice depressionario presente sulla Baleari sta muovendo verso la nostra Penisola determinando un forte peggioramento meteo. Acquazzoni e temporali interessano Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia mentre altrove i cieli si faranno man mano più nuvolosi. Entro il pomeriggio acquazzoni e temporali anche su Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia con fenomeni che si estenderanno poi anche alle ore serali e notturne. Piogge sparse anche al Nord-Est, più asciutto lungo il medio-basso Adriatico. Per il weekend avremo comunque un netto miglioramento delle condizioni meteo in Italia. Si prepara infatti una nuova ottobrata grazie ad un campo di alta pressione esteso tra Penisola Iberica, Italia e Balcani, solo sulle Isole Maggiori avremo ancora residue piogge.

Fronte freddo di Halloween

Inizio dell’ultima settimana di ottobre con condizioni meteo stabili ma attenzione perché l’anticiclone dovrebbe essere presso smantellato. Tra Martedì e Mercoledì ecco infatti che i principali modelli ci mostrano lo spostamento dei massimi di pressione al suolo dell’anticiclone in pieno oceano Atlantico, nei pressi dell’Islanda. Discesa di aria fredda dalla Scandinavia verso l’Europa centrale e poi, entro la giornata di Giovedì 31 ottobre, sull’Italia. Ci attendiamo allora un calo delle temperature, sensibile rispetto ai valori anomali attuali, comunque in linea con le medie o poco al di sotto. Passaggio del fronte freddo da nord-ovest verso sud-est con rapida fase di maltempo soprattutto per i settori orientali della Penisola, neve possibile su Alpi e Appennino.