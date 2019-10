METEO – Condizioni di VIOLENTO MALTEMPO con NUBIFRAGI sferzano sull’ITALIA, si segnala anche un morto in SICILIA, i dettagli

Oggi il maltempo si sposta sulla Sicilia sud-orientale

Dopo che il maltempo nella giornata di ieri ha travolto le zone più occidentali della Sicilia con accumuli anche oltre i 100 millimetri nel trapanese, quest’oggi, con lo spostamento della goccia fredda mediterranea verso sud/sud-est si è innescata una circolazione depressionaria sul Mar Jonio responsabile della spiccata instabilità soprattutto sulle aree sud-orientali della Trinacria. Qualche rovescio anche sulla Calabria jonica, ma nulla di eccezionale per quelle zone.

Centro-nord sotto un promontorio anticiclonico

Mentre su alcune delle regioni meridionali il maltempo sta colpendo duro in queste ore, creando anche più di qualche disagio e danni come vedremo, le regioni centro-settentrionali sono da oggi avvolte da una coltre anticiclonica di matrice africana, che oltre ad essere responsabile di cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi (segnando un miglioramento netto dopo la nuvolosità di ieri, nonostante comunque il tempo fosse asciutto), sarà responsabile in giornata anche di un aumento localmente sensibile della temperatura, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi.

Qualche rovescio anche sulla Calabria jonica

Come detto anche nel corso del primo paragrafo, i rovesci hanno interessato i settori jonici della Calabria e della Sicilia, anche se risulta maggiormente colpita quest’ultima, come vedremo nei paragrafi a seguire. La goccia fredda che per l’inizio di questa settimana aveva creato più di qualche problema anche sulle regioni nordoccidentali, quest’oggi si è spostata a sud, colpendo principalmente i settori nordafricani e la Sicilia, con qualche nota di maltempo anche in Calabria, con accumuli generalmente deboli e generalmente inferiori al millimetro.