METEO – Correnti di MALTEMPO in ITALIA porteranno PIOGGE e TEMPORALI nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Stop al bel tempo

Il bel tempo che aveva caratterizzato la nostra Penisola per tutta la giornata di ieri e parte di quella dell’altro ieri è giunto già a conclusione. L’Anticiclone infatti non riesce a garantire un prolungato periodo di stabilità a causa di una persistente circolazione depressionaria presente sul continente europeo che spesso tenta affondi verso meridione, in direzione cioè del nostro Paese. Ed è proprio questo che provoca guasti del tempo sull’Italia che la stanno riguardando oggi.

Riecco il maltempo

L’affondo di correnti perturbate di natura atlantica ha innescato una circolazione depressionaria all’interno del Mediterraneo, dove tuttavia si registra la totale assenza di minimi depressionari. Pertanto il maltempo appare disorganizzato e nemmeno così diffuso sullo stivale, anche se piogge e temporali interessano in maniera sparsa soprattutto il centro-nord quest’oggi. Le temperature nonostante questo si mantengono ancora attorno alla media del periodo.

Piogge e temporali sparsi al nordovest e parte del centro

Nelle prossime ore questa situazione troverà sostanziale conferma all’interno della nostra Penisola: stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo anche in serata piogge e temporali andranno sviluppandosi in maniera localizzata o sparsa sulle regioni settentrionali, quali principalmente Piemonte e Lombardia, senza escludere qualche zona romagnola con fenomeni localmente intensi. L’instabilità colpirà anche parte del centro, vediamo quali.

