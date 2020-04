METEO – Cosa sono i TEMPORALI TERMOCONVETTIVI e perché si generano in tarda PRIMAVERA e ESTATE

Condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola

La nostra Penisola è avvolta come già da qualche giorno a questa parte da una coltre anticiclonica che sovrasta non solo l’Italia, ma anche buona parte del continente europeo. Resiste però una circolazione secondaria da est a causa di una perturbazione che sta colpendo ancora il Mediterraneo orientale da diversi giorni. Questo quadro sinottico regala allo stivale condizioni meteo di prevalente stabilità, a parte qualche annuvolamento e qualche pioggia al sud Italia, in particolare sulla Sicilia.

Addentriamoci nella meteo didattica

Approfittiamo di una fase più statica sull’Italia data dalla rimonta dell’Anticiclone per fare un po’ di didattica, per entrare quindi nello specifico delle leggi o dei fenomeni che regolano la natura e la stessa meteorologia. Abbiamo sconfessato ad esempio nei passati giorni la diceria alquanto famosa del “fa troppo freddo per nevicare“, oltre ad aver spiegato cosa sia in particolare il più volte menzionato in questa sede fenomeno dello stau. Oggi spiegheremo cosa sono e perché si formano solo in tarda primavera e in estate (e anche agli inizi dell’autunno) i temporali termoconvettivi.

Cosa sono i temporali termoconvettivi e qual’è l’elemento necessario (ma non sufficiente)?

I temporali termoconvettivi si manifestano spesso nel periodo tardo primaverile, in estate o agli inizi della stagione autunnale e lo fanno senza la formazione di un minimo depressionario: essi anzi si generano spesso in regime anticiclonico disturbato magari da un flusso di correnti instabili provenienti il più delle volte dalla penisola balcanica. L’elemento necessario ma non sufficiente è l’elevato gradiente termico, ovvero un’accentuata differenza di temperatura tra il suolo e le quote più elevate.