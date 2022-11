Meteo Dicembre – Ultime novità per l’avvio dell’Inverno meteorologico. Ecco cosa rivelano gli indici teleconnettivi

Situazione meteo in Italia e in Europa

Salve cari amici del del Centro Meteo Italiano! Dopo la perturbazione autunnale di ieri, ci apprestiamo a vivere una pausa dal maltempo nel corso delle prossime ore. Osservando l’ultima immagine satellitare, si denota la presenza di qualche rovescio sulla Calabria e sullo stretto di Messina. Nuvolosità che insisterà sulle regioni dell’estremo sud, per poi lasciar spazio ad un marginale miglioramento nel corso delle ore notturne. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi.

Stabilità atmosferica tra oggi e domani

Meteo domani – Campo barico in progressivo miglioramento per l’allontanamento del vortice depressionario verso i Balcani. Questa condizione porterà un rapido e repentino miglioramento del tempo meteorologico, con maggiori spazi di sereno e temperature in lieve aumento. Un piccolo promontorio anticiclonico ci accompagnerà fino a Venerdì quando potrebbe arrivare una nuova perturbazione di stampo invernale.

Fine settimana che potrebbe vedere il ritorno di maltempo invernale

Condizioni meteo che dovrebbero però peggiorare sul finire della settimana con i principali modelli che mostrano una saccatura in ingresso sull’Italia. Ancora molti dettagli da chiarire ma tra Sabato e Domenica questa potrebbe portare un rapida fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud seguita dall’afflusso di aria più fredda con calo della quota neve specie in Appennino. Ancora presto per dare maggiori informazioni a riguardo e per questo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo. Vediamo infine il possibile andamento del mese di Dicembre 2022.

Tendenza meteo per Dicembre 2022

La stagione delle piogge sembra essersi ripresa: l’azione della Nina, in concomitanza con l’assorbimento dell’anomalia in Atlantico ed al passaggio degli indici AO e NAO verso valori negativi, potrebbe indicare la possibilità di anticicloni di blocco a latitudini più settentrionali rispetto all’Italia. Questo pattern potrebbe favorire la formazione di vortici depressionari sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa centrale. Pe questo per la fine di Novembre sono previsti flussi meridionali, qualche ingresso d’aria da est ed affondi atlantici fin verso il mese di Dicembre (e di conseguenza piogge sopra la media del periodo).

