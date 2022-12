Meteo – Disastro in Sicilia, messinese martoriato dal maltempo con alluvione: nubifragi ed esondazioni sferzano la provincia [VIDEO]

Forte maltempo in atto sull’Italia

Un nuovo impulso di maltempo polare sta interessando in queste ore la nostra Penisola, con piogge e temporali anche a carattere di nubifragio che fin dalle prime ore si sono azionate sull’Italia. Disagi si sono registrati nel Lazio, ma come vedremo la situazione più critica, attualmente, si segnala nel messinese, dove ingenti sono gli accumuli. Neve a quote collinari ha peraltro coinvolto il basso Piemonte e il Trentino Alto Adige, con temperature che ovunque si attestano su valori tardo-autunnali se non addirittura invernali.

Prossime ore ancora con il maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno ancora mediamente perturbate, con piogge, temporali e possibili nubifragi che imperverseranno su più punti dello stivale (scopri dove). Quest’evoluzione è dovuta alla risalita di un vortice depressionario proveniente dal continente africano e che si posizionerà in pieno Mar Tirreno. Le temperature continueranno a mantenersi su valori in linea con la media del periodo se non ad essa inferiori.

Disastro in Sicilia, alluvione nel messinese con picchi di oltre 300 millimetri

Un violento sistema temporalesco stazionario e autorigenerante sta interessando da questo pomeriggio il messinese, soprattutto di sponda tirrenica, con nubifragi persistenti e accumuli elevatissimi. Secondo la rete delle stazioni meteo della Protezione Civile Sicilia, nell’arco di 6 ore sarebbero caduti ben 310 millimetri a Novara di Sicilia, 273 millimetri a Rodì e 215 millimetri a Barcellona Pozzo di Gotto (quasi la metà della pioggia media annuale per tale località). PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MESSINA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Tali quantitativi di pioggia hanno ovviamente messo a dura prova i corsi d’acqua, ma anche le reti di scarico delle località, con allagamenti gravi che hanno coinvolto le strade, ma anche le abitazioni fornendo scenari da alluvione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

VIDEO – Situazione critica nel messinese, saltati alcuni tombini; frane a Barcellona Pozzo di Gotto. Diversi appelli dei Sindaci e della Protezione Civile

Stando a quanto si apprende dal sito “24live.it” frane si sarebbero segnalate nei pressi di Barcellona Pozzo di Gotto sulla SS113 tra il bivio per la frazione di Sant’Antonio ed il ponte sul torrente Patrì. Chiusa inoltre la via Milite Ignoto per l’allagamento del sottopasso dell’A20. La Protezione Civile raccomanda inoltre di evitare la strada che porta Fondaconuovo con la frazione di Portosalvo a causa dell’esondazione del torrente adiacente che l’ha inondata. Sarebbero inoltre saltati diversi tombini e i Sindaci di Rodì e Mazzarrà Sant’Andrea, attraverso la pagina istituzionale del proprio comune, invitano i residenti ad evitare qualsiasi spostamento. Diversi altri allagamenti, anche gravi, si registrano nella provincia. A testimonianza di quanto scritto fin qui vi riportiamo un video del canale Youtube “neyem channel“. Attualmente non si registrerebbero comunque vittime e/o feriti legati all’accaduto.

