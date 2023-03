Meteo domani 1 aprile: secondo mese di primavera che inizia con qualche nota d’instabilità in Italia

Situazione sinottica europea

Circolazione instabile che si allunga dalla Scandinavia verso l’Europa centro-occidentale con una serie di minimi di pressione al suolo profondi fino a 1000 hPa. Alta pressione delle Azzorre presente sul basso Atlantico con massimi al suolo fino a 1025 hPa poco ad ovest della Penisola Iberica, questa si allunga in parte verso la Scandinavia con massimi di pressione fino a 1020 hPa. Profonde circolazioni depressionarie anche tra Groenlandia e Islanda con valori al suolo fino a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 1 aprile

Al Nord: Al mattino locali fenomeni sulle Alpi occidentali, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su Triveneto ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. In serata ancora fenomeni tra Veneto e Friuli. Neve fino a 1400-1700 metri sulle Alpi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse sul versante tirrenico e schiarite altrove. Al pomeriggio locale instabilità con isolati fenomeni specie in Appennino, con neve a quote medio-alte, ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche. In serata nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Piogge nella notte in arrivo sulla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino possibili pioviggini lungo le coste tirreniche, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno sui settori adriatici. Al pomeriggio piogge e acquazzoni in arrivo sulla Sicilia, per lo più invariato altrove. In serata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Piogge nella notte sulla Sardegna occidentale. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

