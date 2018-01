Meteo domani 1 Febbraio 2018: maltempo sulle regioni settentrionali e parte del centro, prevalentemente stabile al sud

Al Nord: Al mattino tempo instabile con neve sulle Alpi e sugli Appennini e precipitazioni sparse specie sui settori centro orientali. Al pomeriggio ancora piogge e rovesci sparsi su tutte le regioni con neve sull’arco alpino, più asciutto solo su Piemonte e Romagna. In serata fenomeni anche intensi ad Est e sulla Liguria, inizia a migliorare Ovest ma con cieli nuvolosi. Neve in calo fino anche a 400 metri specie sull’arco alpino. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti Sud Occidentali. Mari da molto mossi ad agitati.