Meteo domani 1 Gennaio 2020: Capodanno all’insegna del bel tempo in tutte le regioni d’Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Un vasto campo di alta pressione si estende dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Una circolazione depressionaria piuttosto vasta interessa invece il Mediterraneo orientale e il Nord Africa con valori di pressione al livello del mare intorno a 1020 hPa. Italia contesa tra anticiclone e correnti nord orientali che sfiorano ancora le nostre regioni meridionali ma con tempo generalmente stabile da Nord a Sud.

Previsioni meteo per domani, 1 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, possibili riduzioni della visibilità sulla pianura Padana per foschie o nebbie. Al pomeriggio ancora condizioni di generale stabilità su tutte le zone con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi, nebbie lungo il corso del fiume Po. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità sia sul versante tirrenico che su quello adriatico con ampi spazi di sereno. In serata ancora tempo asciutto su tutte le zone con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.