Meteo domani 1 Maggio 2018: piogge e temporali in Sardegna, precipitazioni in arrivo in giornata anche su altre regioni italiane, ecco il dettaglio della previsione.

Meteo Domani 1 Maggio 2018: cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse al centro Italia e Sardegna – 30 Aprile 2018 – Un’estesa area di bassa pressione con valori minimi di 1000 hPa sulla Germania è in lento spostamento verso nord mentre una saccatura di bassa pressione subordinata alla stessa è in azione sulla penisola iberica e andrà man mano trasferendosi verso est apportando condizioni più instabili sul bacino del Mediterraneo. Anticiclone delle Azzorre in pieno oceano con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1035 hPa ad ovest delle omonime Isole. Altro campo di alta pressione sull’ Europa orientale con massimi al suolo intorno a 1020 hpa.