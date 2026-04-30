Meteo domani 1 maggio: tempo stabile in Italia con sole prevalente, salvo residue piogge su alcune regioni

Situazione sinottica europea Massimi dell’alta pressione sull’Europa centro-orientale con valori al suolo fino a 1025 hPa ma promontorio anticiclonico che parte dal Mediterraneo centro-occidentale. Circolazione depressionaria presente in Atlantico con due distinte gocce d’aria più fredda in quota, una ad ovest delle Isole Britanniche ed una appena ad est delle Isole Azzorre. Una saccatura depressionaria colma da aria fredda che dai Balcani si muove verso il Mar Egeo, lasciando spazio ad un deciso miglioramento sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 1 maggio

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento alto in transito. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con sole prevalente e qualche addensamento in sviluppo sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 1 maggio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con sole prevalente su tutti i settori. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, locali fenomeni solo tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne appenniniche ma senza fenomeni di rilievo associati, acquazzoni possibili ancora sulla Sicilia. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali.

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