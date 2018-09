Meteo domani 1 ottobre 2018: tempo in peggioramento con piogge e temporali specie al Centro-Nord

Al Nord: Al mattino condizioni di maltempo diffuso sulle regioni centro-occidentali con piogge di debole o moderata intensità, più asciutto solo all’estremo nord est. Al pomeriggio fenomeni in intensificazione su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto con precipitazioni in prevalenza moderate o a carattere di temporale sui settori costieri. In serata persistono condizioni di maltempo diffuso, fenomeni meno intensi solo su Alpi e Piemonte. Neve oltre i 1700-2000 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.